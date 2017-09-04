Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde çocuklar için evinin kapısını şekerliğe çevirdi

Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Derya Arslan, Kurban Bayramı'nda ailesinin köydeki yakınlarının yanına gitmesi üzerine yalnız kaldı. Üniversite okurken bir taraftan da kafede çalışarak harçlığını çıkaran Arslan, bayramda çalışmaya devam etti. Arslan, bayram boyunca bayramlaşma için eve gelen çocukların eli boş geriye dönmemesi için ilginç bir yöntem buldu. Arslan, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinin kapısına onlarca çikolata ve şeker yapıştırıp, 'Mutlu bayramlar' yazdı. Zile basan çocuklar, kapıyı açan olmayınca şeker ve çikolatalardan alarak apartmandan ayrıldı.

Derya Arslan, sabah erken saatten geç saatlere kadar çalıştığını söyleyerek, "Evde olamayacağım için çocuklar mutlu olsun diye böyle bir şey yapmak istedim. İnternette böyle bir şeyin yapıldığını görünce esinlendim. Bu tür güzellikler çoğalsın diye ben de yapmak istedim. Her akşam evime geldiğimde şeker ve çikolataların bittiğini görünce daha çok mutlu oldum. Bittikçe, azladıkça tekrar tekrar yeniledim" diye konuştu.