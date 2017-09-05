Karadeniz pidesini ABD’ye sevdirdi

Giresunlu Nurettin Kukul, pizza ve fast foodları ile ünlü ABD’de 'Karadeniz pidesini' sevdiren adam olarak anılıyor. Yaklaşık 22 senedir New York’un hemen yanı başında bulunan Paterson şehrinde pide imalatı yapan Kukul’un işlettiği 'Pide 28' isimli salonunun müdavimlerini Türklerden çok yabancılar oluşturuyor.

Mesleğe 40 sene önce Giresun’un Espiye ilçesinde ağabeylerinin yanında başladığını belirten Nurettin Kukul, "Pide bizim aile mesleğimiz. Türkiye’de herkes bu mesleği yapıyor. Ağabeylerimin Karadeniz sahil yolunun Espiye geçişinde 3 farklı isimle faaliyet gösteren işletme ile Trabzon, Rize, Artvin istikametine seyahat edenlere hizmet vermektedir" dedi.

1995 yılından beri ABD’de pide ve lahmacun yaparak müşterilerine hizmet verdiğini anlatan Nurettin Kukul, "Bu ülkeye geldiğimde ne yaparım diye düşünmedim. Günde bin adet simit imal ederek iş yaşamıma başladım. Simit üretimi gece işi olduğu için memleketimdeki mesleğimi yapmaya karar verdim. Her ne kadar ABD fast food ve pizzaları ile ünlü olsa bile pide ve lahmacunun lezzetini tadanların vazgeçemeyeceğini düşünüyordum. Bölgemizde Karadenizliler ve özellikle Giresunlular yoğun şekilde yaşadığı için çok tuttu" dedi.

Fast food ve pizzacılarla rekabet içinde olmadıklarını vurgulayan Nurettin Kukul, "Onlarla bizim dünyamız tamamen apayrı. Biz her gün ürünlerimizdeki malzemeleri taze kullanıyoruz. Tereyağımız Türkiye’den geliyor. Seçkin bir müşteri kitlesine sahibiz. ABD’liler pideye hayran kalıyor" ifadelerini kullandı.