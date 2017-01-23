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Karadeniz'de köpek balığı yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki balıkçılar, bir metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığı yakaladı.

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Balıkçı Tahsin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de istavrit için attıkları ağa 15 kilogram ağırlında 1 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığının takıldığını söyledi.

Köpek balığını gören vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"İstavrit yakalamak için denize açılmıştık. Ama nasibimize köpek balığı çıktı.15 kilogram ağırlığında 1 metre uzunluğundaki köpek balığını Alaplı çayı içindeki iskeleye getirdiğimizde meraklı vatandaşlar fotoğraf çektirmek istedi. Köpek balığı etini, bazı rahatsızlıklara iyi geldiğini düşünenler genelde tercih ediyor. Balığın etini dilimlere ayırarak satışını yapıyoruz. Özellikle kanser ve şeker hastalarından talep geliyor. Biz de uygun fiyatlardan satışını yapıyoruz."

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