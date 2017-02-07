Karadeniz'e kaçan çupra şaşırttı

İnebolu'da Özlüce Köyü Mevkii'nde kıyıda ağ atan bir balıkçı, 4 kiloluk çupra balığı yakaladı.

Çupra, ilçe merkezindeki balıkçı tezgahında kilosu 65 liradan satışa çıkarıldı. Normal çupra balıklarından oldukça büyük olan balık, ilgi gördü.

"KARADENİZ'E KAÇMIŞ"

Balıkçı tezgahında çalışan Can Bağlan, yıllardır Karadeniz'de bu kadar büyük çupra görmediğini söyledi. Can Bağlan, "Aslında çupranın vatanı Akdeniz ve Ege'dir ama Karadeniz'e kaçmış ve burada büyümüş. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum ilk defa Karadeniz'de bu kadar büyük bir çupra gördüm" dedi.