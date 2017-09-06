Karadenizli esnafın güldüren yol tarifi

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı Sokak'ta 30 yıldır ayakkabı satan Murat Reis'in iş yerinin önündeki elektrik direğine astığı "Yukarısı Meydan", "Vallahi bu yol Meydan'a gider", "Eskiden de bu yol Meydan'a gidiyordu" ve "Yemin billah herkes buradan Meydan'a gidiyor" yazıları, fotoğraflanarak paylaşılmasının üzerine sosyal medyada ilgi gördü.

Dükkanın camekanına, "Adres sormak artık ücretli! Yön tarifi 1 TL, detaylı adres 2 TL, iyi seyirler" yazıları asan Reis'in iş yerinin iç bölümünde ise "kaç para?" ve "iade etmeyi düşünüyorsanız lütfen ürün almayın." yazıları dikkat çekiyor.

Reis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların mağazaya gelerek sürekli "Meydan neresi?" diye sormalarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Reis, bu durum karşısında farkındalık yaratmak için çeşitli yazılar hazırladığını belirterek, şöyle devam etti: