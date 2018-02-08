Karaköy’de köpeğin makatına silikon sıktılar

Olay, yaklaşık 2 hafta önce Karaköy Tersane Caddesi Haliç Metro Köprüsü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; hayvansever Merve Şenol, Ece Aykul Taş ve Sevde Yılmaz, semtte gezdikleri esnada yeşillik alanda bir köpeği zayıflamış halde dolaşırken gördü. Köpeğin anormal hareketler sergilemesi üzerine durumdan şüphelenen hayvansever kadınlar, onu inşaat işçilerinin de yardımıyla yakaladı. Kadınlar ardından "Coffee" adını koydukları köpeği ardından tedavi ettirilmek üzere Şişli'de bir veteriner kliniğine getirildi.

KÖPEĞİN MAKATINDAN SİLİKON SIKILMIŞ

Burada veteriner hekim tarafından köpeğin röntgenleri çekilen köpeğin makatında silikon ve benzeri inşaat malzemeleri olduğunu görüldü. Gördükleri manzara karşısında şok olan hayvansever kadınlar ve hekim hayvanın makatına silikon tabancası sokularak bağırsaklarına kadar silikon sıkıldığını tespit etti. Köpek ardından hekimler tarafından ameliyata alındı. Yapılan ameliyat sonucunda köpeğin içerisindekiler çıkartıldı. Ancak içerisinde katılaşan madde nedeniyle organları parçalanan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

"BU VAHŞETİN BİR SONU YOK"

Köpeği arkadaşlarıyla birlikte veteriner kliniğe getiren Merve Şenol, "Karaköy'de bir köpeğin zayıf olduğu ve yakalanamadı söylendi. Daha sonra ben bir arkadaşıma ulaştım. Yaklaşık 2 hafta boyunca köpeği yakalamaya çalıştık. Bu sırada tedavi sponsoru bulundu. Yakalandıktan sonra da tedaviye sponsor olmaktan vazgeçti. Buna rağmen biz onu bu durumda bırakmak istemedik. Sonra veteriner hekim Eren bey ile görüştüm. O da kendilerine getirebileceklerini söyledi. Biz de buraya getirdik. Çok zayıftı azar azar yemek yiyordu ve insanlardan sürekli kaçıyordu. Yakaladıkları esnada çığlık atarak açıyordu, insanlarla göz teması bile kurmuyordu. 2 hafta sonra halsizleşmeye başlayınca biz yaklaşmaya başladık. O sırada inşaat işçileri yardım etti ve köpeği yakaladılar. İnşaat işçilerinden biri 'tinerciler makatından böyle bir madde enjekte edilmiş olabilir' dedi. Röntgen çekilince sonuçları gördük. Ameliyat sonrasında da fazla sürmedi ve hayatını kaybetti. Biz ne kadar mücadele edersek edelim bu vahşetin bir sonu yok" ifadelerini kullandı.

"BAĞIRSAĞIN TAMAMI YAPI MALZEMESİYLE DOLUYDU"

Köpeği ameliyat eden veteriner hekim Eren Dedecanoğlu, "Köpekte yüksek ateş vardı. Genel durumunu toparlamaya çalıştık. Sonrasında röntgen çektiğimizde kalın bağırsak komple bir maddeyle doluydu. Acil ameliyata aldığımızda kalın bağırsağın tamamı yoğun miktarda bir yapı malzemesiyle doluydu. Üzerinden de baya vakit geçmiş. Bağırsağı çevreleyen dokuları baya öldürmüştü. Operasyonla bunu temizlemeye çalıştık yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Ameliyattan sonra 5-6 saat hayatta kaldı sonrasında da kaybettik" dedi.