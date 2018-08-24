Karasu'da 24 saatte bin 448 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde son 24 saat içinde bin 488 kişi ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye akın etti.

Yaz sezonu olmasıyla birlikte nüfusun artığı Karasu ilçesinde, hastalıklarda beraberinde geldi.

İlçesinde son 24 saatte bin 488 kişinin ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlığı ile Karasu Devlet Hastanesine başvurması ilçeyi tedirgin etti.

Rahatsızlanıp hastaneye başvuran bin 488 kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi. Toplu rahatsızlıklara neden olan etkenin araştırıldığı belirtildi.