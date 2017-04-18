Karayollarında dev hizmet: Çığ tünelleri
Kış aylarının yoğun yaşandığı ve çığ olaylarının çok sık olduğu Hakkari-Çukurca karayolunun değişik noktalarında yapılan tüneller, sürücüler için büyük kolaylık sağladı. Vatandaşlar, ‘Çığ tünellerinin inşa edilmesiyle birlikte dağlardan kopan çığlar artık tünelleri teğet geçiyor’ dedi.
- IHA
Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari-Çukurca karayolunda 2013 yılında ihale yoluyla yapılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki tüneller, sürücüleri olduğu gibi yöre halkını da sevindirdi.
Yapılan tünellerle birlikte Hakkari-Çukurca karayolunun inen çığlardan kurtulduğunu ifade eden sürücüler, "Daha önce kış mevsimi boyunca Sümbül Dağı'nda inen çığlar nedeniyle karayolu günlerce kapalı kalıyordu. Çığların önüne geçmek için karayolları ekipleri sürekli çalışıyordu. Ancak inen çığlar yüzünden insanlar hayatını kaybederken, birçok araç ise yolda mahsur kalıyordu. Çığ tünellerinin inşa edilmesiyle birlikte dağlardan kopan çığlar artık tünelleri teğet geçiyor” şeklinde konuştular.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.