Kardan gelin-damada yoğun ilgi

Tokat’ta 2 gün süren kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkilerken, kar esaretini eğlenceye dönüştürenler de oldu. Kuyumcular Çarşısı girişinde esnaf bir araya gelerek kardan gelin ve damat yaptı. Kardan gelin ve damatta hiçbir ayrıntı atlanmadı. Bayan kuaföründen takma saç, kirpik temin edilirken, bir gelinlikçi ise duvak ve papyon gibi aksesuarlarla kardan gelin ve damadı süsledi. Ortaya çıkan sanat eserini aratmayan görüntü ise yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlar cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kardan gelin ve damadın kısa bir süre sonra eriyecek olması nedeniyle yorum yapanlar ise bu durumu günümüz aşklarına benzetti. Kardan gelin ile damadın günümüzde kısa sürede eriyerek biten aşklara benzetenlerin yanı sıra altın takmak isteyenler de oldu.

Kardan gelin ve damat için esnaf dayanışması

Kardan gelin ve damadı yapanlardan esnaf Murat Deniz, uzun süredir bekledikleri kar yağışına sevindiklerini ve komşu esnafların yardımı ile kardan gelin ve damat yapmaya karar verdiklerini söyledi. Deniz, gelinlikçi den duvak ve papyon, bayan kuaföründen takma saç, kirpik temin ederek kardan gelin ve damadı süslediklerini ifade ederek, “Ortaya güzel bir eser çıktı. Herkes fotoğraf çektiriyor. Bu şekilde ilgi görmesi bizi de sevindirdi. Tek korkumuz gece birisinin devirerek kardan gelin ve damada zarar vermesiydi. İlk geceyi sorunsuz atlattık. Gelin ve damat bizim aksimize soğuğu çok seviyor. Bizler ne kadar üşüsek de gelin ve damadın hayatı için soğuğa katlanıyoruz” diye konuştu.