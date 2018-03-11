Kargocu kılığında gelip yaşlı kadını dövdüler

Geçen 9 Mart tarihinde kimliği belirsiz 3 kişi, Hacı Hızır Mahallesi'ndeki lüks bir sitede oturan Fatma Vonal'un dairesinin kapısını çaldı. 'Kim o' diye seslenen Fatma Vonal, kargo cevabını alınca, markete verdiği çilek siparişinin geldiğini zannederek kapıyı açtı. Hemen içeriye dalan 3 kişi, Varol'un ağzını kapatıp, ellerini bağlayarak, boğazına bıçak dayadı. Şüpheliler, darp ettikleri Fatma Vonal'ı bırakıp evdeki değerli eşyaları aramaya başladı. Bu sırada sipariş verdiği çileği getiren market çalışanı, zile bastı. Paniğe kapılan hırsızlar, bir süre bekledikten sonra kapıdan çıkıp, kaçtı.

Kendi imkanlarıyla ellerini çözen Fatma Vonal, kızı Melek'i arayarak yaşadıklarını anlattı.

Melek Vonal'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Fatma Vonal, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunda darp izleri bulunan Fatma Vonal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın şokunu yaşayan Fatma Vonal, "Kızım evden çıktı, ben de yatıyordum, böbrek hastasıyım. Kapıyı açar açmaz bir çocuk ağzımı kapattı, merdivenlerin üzerinden çıkan bir çocuk ikisi birden beni yere yatırdılar, ittiler. Sonra ağzımı kapatmaya çalışırken yumrukladılar, devamlı yumrukladılar. Sonra biri geldi odadan bir şeyler aldı, ellerimi bağladı. Gözümü kapattıktan sonra, sırtıma bir yumruk bir tekme atıldı. 3 kişi olduklarını anladım o zaman. Ondan sonra bıçağı devamlı kaldırdı, bak sus bıçaklayacağız diyerek. En son bir ara gözlerim karardı, tekrar kendime geldim, birden aşağıdan zilin çalındığını duydum. Ben açamayınca çocuk beklemiş, çilekleri nereye götüreyim demiş, korumaya gitmiş. Ondan sonra bunlar öyle bir paniklediler ki, öyle bir korktular ki birden üzerimden kalktı hafiflik baktım ki kaçıyorlar. Kaçtıkları gibi birden kapıyı örttüm ve kızımı aradım. Bir daha kargo diyen kimseye açmayacağım kapıyı" dedi.

Annesinin böyle bir olayla karşı karşıya gelmesinden büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Melek Vonal, "Sabahın 10'unda güvenlikli bir sitede kapı açık, kadın bağırıyor, bir komşu bile duymuyor. İşin enteresan tarafı artık komşuluk da bitmiş. Ben buradan kusura bakmasınlar ama gerçekten komşularıma da üzülüyorum, yani onlarla aynı apartmanda oturduğum için. Ben en ufak bir ses olsa duyarlı olup açardım kapıyı. Kapı açık ve kadın bağırıyor, karşı komşum, üst komşum hepsi evde, sonradan geliyorlar. Duymuşlar ama çocuk sesi falan filan deniliyor. Güvenliğin o ara başka bir işi var. Kameralı bir sistem. Ben anlamadım, yani bunlar bizim başımıza nasıl geldi" diye konuştu.