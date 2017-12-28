Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 15 yaşındaki 2 kız çocuğu hamile çıktı

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesinde ikamet eden ve Akyazı Devlet Hastanesi’ne ailesiyle birlikte karın ağrı şikayeti için doktora giden 15 yaşındaki genç kızın 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Aynı gün Akyazı ilçesinde ikamet eden farklı bir kız yine ailesiyle birlikte aynı şikayetten dolayı farklı bir doktora gitti. Yine 15 yaşında olduğu öğrenilen başka bir kızın ise 2 buçuk aylık hamile olduğu anlaşıldı. Birbirinden farklı 15 yaşındaki kızların hamile çıkmaları şok etkisi yaptı.

Savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı