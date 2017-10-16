Karısını ve kızını katletti, ormanda yakalandı

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde yaşayan, cumartesi gecesi tartıştığı eşi Hanife Ö. ve kızı Esra Ö'yü av tüfeğiyle vurarak öldüren, daha sonra bacanağı Osman G'yi de öldürmek isteyen Sertok Ö. (54), Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince dün saat 18.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda aracının içinde yakalandı.

Ekiplerin operasyonu öncesinde ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şoför emeklisi olduğu öğrenilen şüphelinin, alkollü olarak geldiği evinde, bankadan ev almak için çekilen 90 bin liralık kredi borcu nedeniyle eşi ve kızıyla tartıştığı, bu sırada bir arkadaşından ödünç aldığı ruhsatsız av tüfeği ile eşini ve kızını vurduğu belirtildi.

Zanlının, olayın ardından aralarında problem olan bacanağı Osman G'nin evine giderek tüfeği doğrulttuğu, bu sırada Osman G'nin müdahalesiyle tüfeği bırakarak kaçtığı öğrenildi.