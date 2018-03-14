Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Karların erimesiyle taşan Aras Nehri'ni ilkel teleferikle karşıya geçiyorlar

Karların erimesiyle taşan Aras Nehri’ni tehlikeyi göze alarak ilkel teleferikle geçiyorlar. Kağızman’da hidroelektrik santralında çalışan işçiler, her gün tehlikeye aldırış etmeden aynı yöntemle işlerine gitmek zorunda kalıyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karların erimesiyle taşan Aras Nehri’ni tehlikeyi göze alarak ilkel teleferikle geçiyorlar. Kağızman’da hidroelektrik santralında çalışan işçiler, her gün tehlikeye aldırış etmeden aynı yöntemle işlerine gitmek zorunda kalıyor.

Kağızman’da bulunan bir hidro elektrik santralinde çalışan vatandaşlar, işleriyle köyleri arasında bulunan ilkel teleferiği kullanmak zorunda kalıyor.

Delice akan Aras Nehri’ni karşıya geçmek için bindikleri ilkel teleferikte çekerek karşıya geçiren vatandaşlar zaman zamanda zor anlar yaşıyorlar. Çelik halat üzerinde bulunan teleferikle karşıya geçen vatandaşlar yetkililerden köyleriyle iş yerleri arasında bulunan bölgeye köprü yapmalarını istiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevden alındı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevden alındı

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA