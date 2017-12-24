Kars Erzurum hava durumu son dakika Okullar yarın tatil mi? Kars Erzurum kar yağışı uyarısı güncel raporlar haberimizde yerini alıyor. Peki Yarın Pazartesi günü kar tatili olacak mı? Kars Valiliği pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak. Milyonlarca vatandaş kar tatili olacak mı? Erzurum hava durumu ve Kars hava durumu nasıl olacak sorularını merak ediyorlar. Erzurum hava durumu tahmininde 24 Aralık 2017 pazar günü için kar yağışı uyarısı var. Meteoroloji 30 şehirde kar alarmı verdi. Kar tatili için gözler bu illerin valiliğine döndü. 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı Erzurum'daki kar yağışının durumuna bağlı. Kar yağışı bugünden itibaren birçok ilimizde etkisini gösterecek. İşte merak edilen ve sık sık araştırması yapılan Kars Erzurum hava durumu son dakika Okullar yarın tatil mi? Kars Erzurum kar yağışı uyarısı detayları haberimizde…

Erzurum ve Kars’ta yarın okullar tatil mi?

Erzurum ve Kars Valiliği pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık 2017 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak. Şuanda resmi bir açıklama gelmedi.

ERZURUM HAVA DURUMU

Erzurum'da beklenen kar yağışı 24 Aralık pazar günü geliyor. Meteorolojinin sitesinden yayınladığı 5 günlük Erzurum hava durumu tahminine göre kar yağışı özellikle pazar günü kuvvetli olacak. Yeni haftada ise kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakacak.

Meteoroloji yayınladığı son hava durumu raporunda 23 Aralık cumartesi günü 17 ilde etkili olan kar yağışının 24 Aralık pazar günü etkisini artıracağı bilgisi bulunuyor. Kuvvetli kar yağışından etkilenecek iller listesi hayli kabarık. 30 ili vuracak olan kar yağışının 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil edilmesine sebep olabileceği bildiriliyor. Kar yağışının durumuna göre pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna illerin valiliği karar verecek.

Erzurum Valiliği pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak. Erzurum için meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

KARS HAVA DURUMU

Kars'da beklenen kar yağışı 24 Aralık pazar günü geliyor. Meteorolojinin sitesinden yayınladığı 5 günlük Kars hava durumu tahminine göre kar yağışı özellikle pazar günü kuvvetli olacak. Yeni haftada ise kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakacak.

Meteoroloji yayınladığı son hava durumu raporunda 23 Aralık cumartesi günü 17 ilde etkili olan kar yağışının 24 Aralık pazar günü etkisini artıracağı bilgisi bulunuyor. Kuvvetli kar yağışından etkilenecek iller listesi hayli kabarık. 30 ili vuracak olan kar yağışının 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil edilmesine sebep olabileceği bildiriliyor. Kar yağışının durumuna göre pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna illerin valiliği karar verecek.

Kars Valiliği pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak. Kars için meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

KAR YAĞACAK İLLERİN LİSTESİ!

Kar yağışı 24 Aralık 2017 pazar günü de yurdun büyük bir bölümünü kaplayacak ve 32 ilde kuvvetli şekilde etkili olacak. Pazar günü kar beklenen 32 il de şunlar: Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Bursa, Sakarya, Düzce, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Muş.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere, kıyı kesimler, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI;

Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar (20 Cm üzeri) yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yağmurlu 7

İzmir: Parçalı bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 14

Samsun: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 7

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11