Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kars'ta domuz sürüsü görüntülendi

Sarıkamış ilçesinde yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü ilçe yakınlarında objektiflere takıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, baharın gelmesiyle yiyecek  aramaya çıkan yaban domuzları ilçe yakınlarında sürü halinde görüntülendi. 
 
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış ilçesinde,  yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban domuzları ilçe yakınlarında yiyecek aradı.
 
Ayı, kurt, domuz, vaşak, tilki gibi birçok yaban hayvanının yaşadığı  Sarıkamış ormanları, havaların ısınmasıyla renklendi.
 
İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde yaban domuz sürüsü, AA  objektiflerine takıldı. Şehir çöplüğünde yiyecek arayan domuzlar, asfalt yolu  geçtikten sonra ormanlık alana doğru gözden kayboldu.
 
Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Sarıkamış'ın zengin bir yaban hayatına sahip olduğunu vurgulayarak, "Tabii  hayvanlar aç olduğu için karlar eriyince arıyorlar, toplu halde geziyorlar.  Araçla giderken yolun karşısına geçtiklerini gördük. Yaklaşık 10 tane yaban  domuzu vardı." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Devlet Bahçeli´den net mesaj: Cumhur ittifakının zayıflamasına izin vermeyeceğiz

Devlet Bahçeli´den net mesaj: Cumhur ittifakının zayıflamasına izin vermeyeceğiz

Bunlar ancak Çin'de olur

Bunlar ancak Çin'de olur

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Bu canavarlar şoke etti

Bu canavarlar şoke etti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA