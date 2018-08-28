Kars'ta el yapımı patlayıcı bir kişiyi yaraladı
Kars'ın Kağızman ilçesinde el yapımı patlayıcı bir kişiyi yaraladı.
- AA
Alınan bilgiye göre, yaylada hayvan otlatan A.G, terör örgütü PKK mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. A.G, kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Patlama sırasında A.G'nin eşeğinin de ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi.
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