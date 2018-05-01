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Kars’ta iki grup birbirine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kars’ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar çekildi. İki grup birbirine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan biri olan Tarkan Ç. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

  • İHA
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İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup Kars Şehit Hulusi Aytekin Caddesi'nde karşılaşınca kavga etti. Silahların çekildiği kavgada vurularak yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Tarkan Ç.’ doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Sokak ortasında silahlı kavgaya karşına şahısların yakalanması için polis araştırma başlattı. Silahlı kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürüldü. 
 
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı bölge bir süreliğine araç trafiğine de kapatıldı. 

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