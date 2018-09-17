Kars'ya kaybolan Sedanur için arama çalışması yürütülüyor
Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan Sedanur Güzel için arama çalışması yürütülüyor.
- İHA
İlçeye bağlı Paslı köyünde, öğlen yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Güzel'den haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı.
Uzun süren çalışma sonuç vermeyince jandarma ekiplerine haber verildi. Köye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, arazide arama çalışması başlattı. Sedanur'u arama çalışmaları dedektör köpekler eşliğinde sürdürülüyor.
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