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Kars'ya kaybolan Sedanur için arama çalışması yürütülüyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan Sedanur Güzel için arama çalışması yürütülüyor.

  • İHA
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İlçeye bağlı Paslı köyünde, öğlen yabani meyve toplamaya çıkan 9  yaşındaki Güzel'den haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması  yaptı.
 
Uzun süren çalışma sonuç vermeyince jandarma ekiplerine haber verildi. Köye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü  ekipleri, arazide arama çalışması başlattı. Sedanur'u arama çalışmaları dedektör köpekler eşliğinde sürdürülüyor.

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