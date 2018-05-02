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Kastamonu'da 7 ev, 3 samanlık yandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan yangında 7 ev, 3 samanlık yandı.

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Alınan bilgiye göre, Akkirpi köyünde Halis Akkirpi'nin evinden çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.
 
Köylülerin haber vermesi üzerine İhsangazi, Kastamonu, Araç ve Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler yangına müdahale etti.
 
Olayda, alt katlarında ahır bulunan 7 ev ve 3 samanlık tamamen yandı.
 
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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