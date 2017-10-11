Kastamonu’da aç kalan ayılar, mezarlara dadandı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesine bağlı Turplar Mahallesinde 90 gün önce hayatını kaybeden Hasan Küçük’ün mezarı, 5 Ekim tarihinde ayı tarafından açılmak istenmişti. Vatandaşların fark ettiği ayı, mezarı açamadan kaçmıştı. Bu olayın üzerinden kısa bir süre sonra yine Seydiler ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesinde 70 gün önce defnedilmiş başka bir mezara daha ayı geldi. Seydiler’e bağlı Aşağı Arslanlı Mahallesinde 70 gün önce vefat eden Sevin Yürük’ün mezarını ayı kazdı. Mezarlığın ilçeye yakın olması nedeniyle ses ve gürültüden dolayı ayı, mezarı açamadan kaçtı.

Bir süre sonra vatandaşların, mezarın ayı tarafından tahrip edildiğini fark etti. Bunun üzerine mezar, tekrar ayının mezarı açma teşebbüsüne karşı kireç, taş ve çalılarla korunmaya çalışıldı. İlçede ikamet eden vatandaşlar, bir hafta içerisinde aç kalan ayıların ikinci kez mezar açmaya çalıştığını ve bu yüzden de tedirgin olduklarını belirttiler.

Öte yandan Kastamonu’da geçtiğimiz yıllarda ayılar, mezardan ceset çıkartıp parçalamışlardı.