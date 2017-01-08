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Kastamonu'da buzlu yolda düşen kişi hastanede öldü

Kastamonu'da geçen ay buzlu yolda düşerek yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinde 1 aydır tedavi altında bulunan Hasan Bekdemir (56), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bekdemir'in cenazesi, Hanönü Halime Hatun Camisi'nde kılınan namazın ardından Bölükyazı köyü Çay Mahallesi'nde toprağa verildi.

Hanönü ilçesine bağlı Bölükyazı köyü Çay Mahallesi'nde 8 Aralık 2016'da Hasan Bekdemir ve kendisine yardım eden Fuat Çorbacı (53), buzlu yolda düşerek yaralanmış, Çorbacı ayakta tedavi edilmişti.

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