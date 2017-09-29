Kastamonu’da teknoloji mağazası açılışında izdiham yaşandı

Kastamonu’da bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasının açılışı beklenenden fazla ilgi görünce izdiham yaşandı. Saat 10.00’da açılan AVM’nin kapıları önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyrukların oluşması nedeniyle AVM saat 09.30’da açıldı. Açılışla birlikte AVM’ye giren vatandaşlar, mağazanın önünde beklemeye başladı. Açılışa özel indirimi duyan vatandaşlar, alışveriş yapabilmek için mağazanın kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza kapılarını açar açmaz yüzlerce kişi birden kapılara yüklenince vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kalabalık içerisinde bulunan birçok bayan ve çocuk zor anlar yaşarken, vatandaşlar organizasyon eksiliğinden dert yandı. Kapıların açılmasından kısa bir süre sonra kapıda yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik görevlileri, mağazaya girişleri engelledi. Saatlerce bekleyip mağazaya giremeyen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Zaman zaman tansiyonunda yükseldiği tartışmalara polis ekipleri anında müdahale ederek büyümesini engelledi. Mağazaya girmeyi başaran bazı vatandaşlar ise, aradığı ürünün kalmadığını öğrendi, bazı vatandaşlar ise yaşanan izdihamdan dolayı alışveriş yapmadan mağazadan çıkmaya çalıştı.

Ayakkabısı mağazanın içerisinde kaldı

Kapıların açılışı esnasında oluşan yoğun izdiham nedeniyle bir bayanın ayakkabısı ise mağazanın içerisinde kaldı. Ayakkabıyı bulan mağaza yetkilileri ayakkabının sahibinin bulunması için sık sık anons etti.

Sinirler gerildi

Yaşanan izdiham açılışa katılanları adeta çılgına döndürürken, açılışa katılan vatandaşlar, “Organizasyon son derece yetersiz. Çoğu insan çocuğuyla kalabalığın içerisinde ezilme tehlikesi geçirdi. Çok sayıda üründe indirim yapılmış, burada bu kadar kalabalığın olacağı belliydi. Herkes kapılara yüklendi ezilme tehlikesi geçirdik” dedi.

Sabahın erken saatlerinde mağazaya geldiğini söyleyen bir vatandaş, iki tane televizyon aldığını belirterek, bir tanesini annesine hediye edeceğini söyledi.

“İhtiyaç sahiplerinden ziyade stokçular vardı”

Kastamonu Üniversitesinde eğitim gördüğünü söyleyen Savaş Yılmaz, yurtta kaldığını ve bu yüzden de ütüye ihtiyacının olduğunu belirterek, “Yurtta kalıyorum, ütü almak için içeriye girdim. İhtiyaç sahiplerinden çok stokçular var. Çanakkale ruhu da neymiş, burası geçilmiyor aslında. Az kalsın içeride ütü alacağım diye eziliyordum, ütüyü alamadan dışarı çıktım” dedi.

Laptop ihtiyacının olduğunu ve sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde bekleyeme başladığını söyleyen Ahmet Mehmet ise, “Sırada bekliyordum. İlk gelenlerden bir tanesiyim. Kapının açılmasıyla izdiham yaşandı. Daha içeriye giremedim. İtiş kakış kavga var” diye konuştu.

Fiyatların uygun olduğunu belirten Ahmet Mehmet ise, “Ürünlerde indirim olduğu için izdiham yaşandı” diye konuştu.

Mağazadan alışveriş yapmak için gelen engelli vatandaşlara da polis ekipleri yardımda bulundu. Mağazanın önünde bekleyen ve izdihamdan dolayı içeriye giremeyen engelli vatandaşların yanına giden polis ekipleri, engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak mağaza görevlilerine istek ve taleplerini iletmelerini sağladı.

Bazı vatandaşlar, yaşanan izdihamdan kaçabilmek için aldıkları ürünlerle birlikte mağazanın dışarısına çıktı. Aldığı ürünün fiyatını ödeyebilmek için mağazanın önünde bekleyen vatandaşlar, mağazadaki izdihamın bitmesiyle birlikte aldıkları ürünün parasını ödeyebilmek için tekrar mağazaya giriş yaptı.