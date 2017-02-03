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Kayaya sıkışan yavru devenin çığlığı yürek dağladı

Suudi Arabistan'da bir devenin yavrusu kayalıklarda üstüne düşen bir kaya nedeniyle sıkıştı. Deveyi bir avcı kurtardı...

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Kayayı sıkışan bir yavru deveyi avcı kurtardı. Suudi Arabistan'da kayalıklardan gelen sesi takip eden avcı bir yavru devenin kayalıklara sıkıştığını fark ettti. Anne deve ise yavrusunu kurtaramamıştı. Hemen işe koyulan avcı adam taşı birkaç deneme sonrasında yerinden oynatmayı başardı. Yavru deve kurtulduktan sonra hemen annesine koştu. Anne deve ise avcıya teşekkür eder gibi sesler çıkardı.  

 

 

 

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