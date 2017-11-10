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Kaybolan hayvanlarını ararken kayalıklara düşen çoban kurtarıldı

Konya'nın Derebucak ilçesinde dağda sürüden ayrılarak kaybolan hayvanlarını aradığı sırada kayalıklara düşen çoban, jandarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

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Konya'nın Derebucak ilçesinde, sürüden ayrılarak kaybolan hayvanlarını aradığı sırada kayalıklara düşen çoban, jandarma ekipleri ile vatandaşların yürüttüğü çalışmalar sonucunda kurtarıldı.
 
Alınan bilgiye göre, ilçede çobanlık yapan Mehmet Dabış (28), otlattığı hayvanlarının bir kısmının kaybolduğunu fark edince sürüyü ağıla koyduktan sonra dağlık alana gitti.
 
Kaybolan küçükbaş hayvanları ararken 2-3 metre yükseklikten kayalıklara düşen Dabış, ailesini arayarak yardım istedi.
 
İhbar üzerine harekete geçen Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 kişinin de katılımıyla Kızıltaş Mevkisi'ndeki dağlık alanda kayıp çobanı arama kurtarma çalışmaları başlattı.
 
Sarp ve kayalık arazide güç koşullar altında yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı halde bulunan çoban, sedye ile dağdan indirilerek ambulansa alındı.
 
Yaralı Dabış, Derebucak'taki futbol sahasına inen ambulans helikopter ile Konya'ya nakledildi.
 
Öte yandan, Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, çobanın aradığı küçükbaş hayvanlar da kurtlar tarafından parçalanmış vaziyette bulundu.

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