Kaybolan yaşlı kadın karlar altındaki yaylada bulundu!

Akyazı Dokurcun Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Muazzez Gürcan dün öğle saatlerinde gezmek istediğini söyleyerek dışarıya çıktı. Davlumbaz Yaylası'na giden Muazzez Gürcan kayboldu.

Ailesi bugün sabah saatlerinde Muazzez Gürcan'ın eve dönmediğini polise bildirdi. Bölgeye kısa süre içinde intikal eden UMKE, AFAD, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri kadını bulabilmek için arama çalışması başlattı. Ekipler, 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı yaylada paletli araçlarla 5 saat boyunca arama yaptı.

Muazzez Gürcan akşam saatlerinde yaylada bir evin önünde bulundu. UMKE ekiplerince ilk sağlık kontrolü yapılan Gürcan, paletli araca bindirilerek 112 Acil ekiplerine teslim edildi.

Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muazzez Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.