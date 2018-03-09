Kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi komşusunun evindeki sandıktan çıkan Ceylin'in babaannesinin sözleri yürek yaktı

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde 17 Haziran 2017 tarihinde komşusunun evinde ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in davasında karar duruşması başladı.

Geçtiğimiz 10 Haziran'da İzmir’in Ödemiş ilçesinde kaybolan ve bir hafta sonra ölü olarak komşusunun evinde bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in cinayet şüphelilerinin yargılanması devam ediyor. Ödemiş Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada cinayet şüphelisi Şükriye Türkmen’in ifade verdiği sırada Ceylin’in babaannesi Ülkü Atik, “Torunumun yaş günlerini göremedim” diyerek baygınlık geçirdi.

Menemen ve Aliağa cezaevlerinden getirilen sanıklar, çevik kuvvet polislerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri içinde adliyeye getirildi. Babaanne Ülkü Atik, dede Mustafa Atik ve öldürülen minik Ceylin’in babası Murat Atik de duruşmaya katıldı. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.