Kayıp çocuğun katili komşusu çıktı

Geçtiğimiz Çarşamba günü Sultangazi'de, 8 yaşındaki Read Aşram, "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı. Çocuklarını son kez gören aile Read Aşram eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Ancak kimse 8 yaşındaki Suriyeli çocuğu bulamadı. Bunun üzerine polise haber verildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ve ilçe ekipleri arama çalışması başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Read Aşram'ın en son komşuları olan Afganistan vatandaşı Asad Khan ile yan yana olduğunu belirledi. Khan'ın evine giden polis şüpheliyi bulamadı. Şüphelinin çalıştığı yem dükkanına da bakıldı. Ama Khan'ın orada da olmadığı da anlaşıldı. Ekiplerin her yerde aradığı Asad Khan, Ümraniye'de saklandığı bir adreste dün yakalandı.

ÖLDÜRÜP, ELBİSELERİNİ ÇIKARIP ÇÖPE KONTEYNERİNE ATMIŞ

Emniyet'te ifadesi alınan şüphelinin küçük çocuğu boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Daha sonra çocuğun elbiselerini çıkardığını ve cesetle birlikte çöp konteynerine attığını söyleyen şüphelinin ifadesi doğrultusunda araştırma başlatıldı. Polis, Asad Khan'ın yer göstermesiyle, konteynerde arama yaptı. Ancak, çöp konteynerinin boş olduğu belirlendi. Cesedin çöp arabası ile taşınmış olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine, belediye ile görüşüldü. Çöp arabalarının boşaltım yaptığı bölgede ceset araması başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMASINADA KATILMIŞ

Gözaltındaki Khan'ın olay akşamı aileye çocuğu bulup bulmadıklarını sorduğu, bir süre çocuğu arama çalışmasına katıldığı da ortaya çıktı.