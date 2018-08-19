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15 yaşındaki halterci kız İzmir'de bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Çarşamba günü kaybolan lisanslı halterci 15 yaşındaki Ayşenur Kırtaş, İzmir'in Çiğli ilçesinde bulundu.

  • DHA
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Nazilli'de yaşayan Kuyucak Belediyespor sporcusu, halterci Ayşenur Kırtaş, geçen Çarşamba günü Kuyucak ilçesinde yaptığı antrenmanın ardından minibüsle Nazilli'ye döndü. Baba Hüseyin Kırtaş'ın ifadesine göre, Ayşenur otogarda ablasını arayarak, "Eve geliyorum, ekmek alayım mı?" diye sordu. Ablasından, "Alma, eve gel" cevabını alan Kırtaş'tan, o dakikadan sonra haber alınamadı. Hüseyin Kırtaş'ın başvurusu üzerine harekete geçen polis, Kırtaş'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, otogardaki kamera görüntülerinden Ayşenur Kırtaş'ın Balıkesir otobüsüne bindiğini belirledi.
 
Arama çalışmaları sürerken, Ayşenur Kırtaş, dün, babası Hüseyin Kırtaş'ı arayarak "İzmir'in Çiğli ilçesindeyim beni buradan alın" dedi. Bunun üzerine ilçeye giden baba Kırtaş, kızını Çiğli Polis Merkezi'nden aldı. Cep telefonu ve cüzdanının gasp edildiği belirtilen Ayşenur Kırtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. 

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