Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kayıp nine gece boyu kendisini arayan askere sarılarak helallik istedi

Rize´nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü´nde gece boyu kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Hediye Bilgili için ekipler seferber oldu. Yeşiltepe köyündeki baba evinden dönerken yağmur nedeniyle sığındığı komşu evinde kalan ve sabah saatlerinde cami hoparlöründen kendisi için yapılan kayıp duyurusu üzerine Kaptanpaşa Köyü'ndeki evine götürülen yaşlı kadın, sabaha kadar kendisini aradığını öğrendiği Jandarma Komutanı Üsteğmen Görkem Işıklar´a sarıldı, `Allah sizden razı olsun´ diyerek helallik istedi.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaptanpaşa Köyü´nde yaşayan 10 çocuk annesi Hediye Bilgili, dün öğleden sonra Yeşiltepe Köyü'ndeki baba evine gitti. Yüksek kesimde bulunan evden akşam saatlerinde dönerken başlayan sağanak yağış nedeniyle yürümekte zorlanan Bilgili, köyün alt kesiminde bir komşusunun evine sığındı. Cep telefonu olmayan Hediye Bilgili, evinin telefon numarasını da veremeyince köydeki kızlarına haber ulaştırılamadı.
 
JANDARMA VE AFAD ARAMA YAPTI
 
İlerleyen saatlerde annesinden haber alamayan Kudret Bilgili'nin yardım isteği sonrasında  Jandarma ekipleri dün akşam Kaptanpaşa köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri ve köylülerin de destek verdiği arama çalışması geç saatlere kadar sürdü ancak sonuç alınamadı.
 
KOMUTANA SARILDI
 
Jandarma ekipleri, sabahın ilk ışıklarında köpeklerle birlikte yeniden arama çalışması başlattı. Yaşlı kadının il dışında yaşayan kızları da olayı haber alınca sabah saatlerinde köye geldi. Kaptanpaşa ve civar köylerin camilerinden kayıp anonsu yapıldı. Yaşlı kadının Yeşiltepe Köyü'nde sığındığı evin sakinleri de camiden yapılan anonsu duyunca harekete geçerek Hediye Bilgili'yi, Kaptanpaşa Köyü'ndeki evine götürdü. Ev ve çevresinde jandarma ekiplerini karşısında gören yaşlı kadın, gece boyu kendisini aradığını öğrendiği Jandarma Komutanı Üsteğmen Görkem Işıklar´a sarılarak, `Allah sizden razı olsun´ dedi, helallik istedi. O anlar herkesi duygulandırdı.
 
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
 
Kızlarına haber vermeden evden ayrıldığını anlatan Hediye Bilgili, geri dönemediğini ve bir eve sığındığını belirterek, "Telefonum yok. Okur yazar olmayınca, numara da veremeyince kimseye haber edemedik. Sabah eve dönecektim ama kayıp olarak anons edildiğimi duydum, çok şaşırdım. Eve gelince ekiplerle karşılaştım" diyerek verdiği eziyet için özür diledi, gözyaşlarını tutamadı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı düzenlendi

AK Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı düzenlendi

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA