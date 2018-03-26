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Kayseri'de 12 faili meçhul hırsızlığın zanlıları yakalandı

Kayseri'de akü ve mazot hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişinin ayak izlerinden zanlıların 12 faili meçhul hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı.

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Alınan bilgiye göre, Himmetdede bölgesindeki ev, iş yeri ve araçlardan çok sayıda akü ve mazot çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının medyana geldiği civarda araştırma yapan jandarma, kısa süre önce hırsızlık suçundan yattıkları cezaevinden çıkan H.G. A.B. ve H.H.K'yı takibe aldı.

Şüpheliler hırsızlık yaparlarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ayak izlerinin daha önce meydana gelen olaylarda alınan izlerle uyuştuğu belirlendi. Şüphelilerin 12 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çalınan malzemeler sahiplerine teslime edildi.

 

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