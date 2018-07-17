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Kayseri'de akıllara zarar olay! Salonun camından eve girdi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde sürücünün el firenini çekmeden bıraktığı araç, aniden hareket ederek bir apartmanın zemin katındaki dairenin penceresinden içeri girdi.

  • İHA
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Kayseri İncesu ilçesinde Hüseyin Ç., Atatürk Caddesi'nde alışveriş yapmak için 38 UA 216 plakalı aracını el frenini çekmeden bırakarak bir markete girdi.
 
Kayseri'de akÄ±llara zarar olay! Salonun camÄ±ndan eve girdi...
 
El fireni çekilmeyen araç, hareket ederek karşı şeride geçti ve Töredi Sokak'taki bir dairenin oturma salonunun penceresinden içeri girdi. Kaza sonrasında evde bulunanlar büyük şok yaşarken, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili işlem başlatıldı. 

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