Kayseri'de akıllara zarar olay! Salonun camından eve girdi

Kayseri İncesu ilçesinde Hüseyin Ç., Atatürk Caddesi'nde alışveriş yapmak için 38 UA 216 plakalı aracını el frenini çekmeden bırakarak bir markete girdi.

El fireni çekilmeyen araç, hareket ederek karşı şeride geçti ve Töredi Sokak'taki bir dairenin oturma salonunun penceresinden içeri girdi. Kaza sonrasında evde bulunanlar büyük şok yaşarken, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili işlem başlatıldı.