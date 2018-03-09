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Kayseri'de gecekondunun altında kaçak kazı yapan defineciler Roma dönemine ait tarihi eserler buldu

Kayseri'de bir gecekondunun altında kaçak kazı yapan defineciler Roma dönemine ait tarihi eserler buldu ancak ihbar üzerine harekete geçen polise yakalandılar.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun altında kaçak kazı yapıldığı belirlendi.
 
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Evin altında kazı yapılan bölgede Roma dönemine ait tarihi değeri yüksek olduğu değerlendirilen kral mezarı lahit ve yeraltı şehri benzeri yapılar bulunduğu belirlendi.
 
Evin çevresi güvenlik şeridiyle korumaya alındı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, buluntularla ilgili inceleme başlattı.

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