Kayseri'de kaçak kazıda ele geçirilen ve polisin takibi sonucunda gün yüzüne çıkartılan lahit açıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazıda buldukları ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit açıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kaçak kazı yapılan evin çevresindeki çok sayıda kişi lahdin açılışını izledi.

Açılışı gerçekleştirilen tarihi eserin içerisinde gözyaşı şişesi, bilezik ve 4 kafatası bulundu.

Lahdin açılmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, tarihi eserin içerisinde aile mezarının olduğunu düşündüklerini söyledi.

Tarihi eserin 1700 yıl öncesine ait olduğunun tahmin edildiğini aktaran Kamçı, şunları kaydetti:

"Dört kişi mezara konmuş. Gözyaşı şişesi, bilezik sağlam kalmış. Bundan sonra arkeologlarımız gerekli çalışmalarını yapacaklar. Arka taraflarda başka mezar ve eserler de çıkabilir. Burası bir araştırma alanı oldu artık. Bir tarihi eser bulunduğunda sizlerle paylaşacağız. Yani altın falan bulunmadı. Takı da yokmuş demek ki normal vatandaş mezarıymış. Mezara altın koymamışlar sadece bir bilezik var, onun da altın mı bakır mı olduğunu bilmiyoruz."

Kamçı, dün basında lahde ilişkin kral mezarı bulunduğu yönünde haberler yapıldığını ancak bunun doğru olmadığını ifade ederek, "Kral mezarı falan değil. Kral mezarları mermerden, daha süslü ve şaşalı oluyormuş. Burası normal bir vatandaşın mezarı. Roma dönemini aydınlatacağız, Kayseri'nin orta yerinde ne yapmışlar ne etmişler, Roma'da bakacağız. Kazılardan neler çıkacak ama başka şeyler olduğunu da düşünüyorum." diye konuştu.

Kayseri'de define arayışlarının fazla olduğunu vurgulayan Kamçı, define arayıcılarının bunu yasal yolla yapması gerektiğini aktardı.

Kamçı, kaçak kazılara izin vermeyeceklerine dikkati çekerek, buna yönelik jandarma ve polisin mücadelesinin devam ettiğini bildirdi.

Lahdin açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş da katıldı.