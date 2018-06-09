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Kayseri’de otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaza, Kayseri-Nevşehir yolu 40’ıncı kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 SF 271 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

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Yaralanan sürücü, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi aldı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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