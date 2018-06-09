Kayseri’de otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı
Kaza, Kayseri-Nevşehir yolu 40’ıncı kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 SF 271 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
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