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Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan sanığına 8 yıl 4 ay hapis

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Vedat Delioğlu, tutuksuz yargılanan S.Y, F.M. ve C.D. hazır bulundu.
 
Delioğlu savunmasında, parasız kalmasına rağmen uyuşturucu satmadığını öne sürerek, "Biliyorum ki bu mahkeme bir gün yeniden kurulacak. Rabbim büyük, Allah görüyor. Ben uyuşturucu ticareti yapmadım, suçsuz yere aylardır içerideyim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.
 
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.
 
Mahkeme heyeti, sanık Delioğlu'ya, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verdi, diğer sanıkların beraatına hükmetti.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Temmuz 2017'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlemiş, ev, araç ve üst aramalarında 4,65 gram esrar, 6,25 gram sentetik uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve 18 fişek ele geçirilmişti.
 
Operasyonda gözaltına alınan Delioğlu tutuklanmış, S.Y, F.M. ve C.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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