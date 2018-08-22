Kazada yaralanan sürücünün ilk isteği cep telefonunun bulunması oldu

Kaza, gece saatlerinde kışla kavşağında meydana geldi. Cem K.(20) yönetimindeki 67 LB 766 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan Sezai Saygı idaresindeki 67 LD 199 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sezai Saygı'nın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Yaralanan Sezai Saygı, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Saygı, sağlık ekipleri beklendiği sırada yanındakilerden kaybolan cep telefonunu bulmalarını istedi.

Saygı, bu sırada gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saygı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, telefonun bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.