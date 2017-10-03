Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kazaya karışan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde kaza yapan aracın içinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç ilçesinde bir eğlence mekanında alkol alan 2 kişi Isparta yolu üzerinde kaza yaptı. Kazanın ardından aracı olay yerinde bırakıp kaçan iki kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Araç içerisinde uyuşturucu madde ve silah mermisi bulan polis, Yalvaç ilçesinde bir otele operasyon düzenlendi. M.T. ve R.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.
 
ARAÇTA 4 ADET SİLAH BULUNDU
Arama sonrası şahısların üzerlerinde bir miktar uyuşturucu, 4 adet silah ve mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli M.T. ve R.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA