Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Keçi yavrusu kalbi dışında doğdu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir keçi kalbi dışarıda oğlak dünyaya getirdi. Veteriner hekimin müdahale ettiği oğlak hayata tutunamadı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kadirli’de yıllardır küçük baş hayvan besiciliği yapan Selçuk Büyükarslan’ın keçilerinden biri kalbi dışarıda yavru dünyaya getirdi.
 
Yavruya müdahale eden veteriner hekim Akif Kızal, meslek hayatında ilk defa karşılaştığı bir durum olduğunu belirterek, "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Oğlağın ameliyatını yaptık ameliyat yaptığımız sırada göğüs kafesinin içerisinde farklı bir damar sistemi geliştiğini ve ondan dolayı da müdahale edilmesinin imkansız olduğunu gördük ve bundan dolayıda vak'a ölümle sonuçlandı” dedi.
 
Keçinin sahibi Selçuk Büyükarslan ise yıllardır hayvan besiciliği yaptığını ilk defa böyle bir vak'ayla karşılaştığını ifade ederek, "Hayvanlarımdan bir tanesinin oğlağı kalbi dışında doğdu. Bu nedenle veterineri aradık ve müdahale yapıldı. Hayvanımızın yaşaması mümkün olmadı" diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Samsun´a yeni üniversite açıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Samsun´a yeni üniversite açıyoruz

Dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA