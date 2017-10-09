Keçileri otlatırken 6 milyon yıllık kemik buldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı civarında bir keçi çobanının ihbarı üzerine fil veya mamuta ait olabileceği değerlendirilen fosilbulundu. Yamula Barajı civarında yaşayan Murat Adıyaman, keçilerini otlattığı sırada arazide devasa boyutlarda kemikler buldu. Adıyaman'ın yetkililere bilgi vermesi üzerine kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı.

Kemiklerin bazılarından Müze Müdürlüğü yetkililerince alınan numuneler, müzeye götürüldü. Kemiklerin ve bulundukları yerin fotoğrafları da Gazi Üniversitesine gönderildi.

'Çobanları seviyoruz'

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, fosillerin 3 ila 6 milyon yıllık olduğunu tahmin ettiklerini anlattı.

"En duyarlı vatandaşlarımız da bu noktada nitelikli ve bilgili çobanlar. Biz çobanlarla iç içeyiz ve onları seviyoruz. Onların ihbarları, bilgileri çoğu zaman çok işimize yarıyor. Burayı da yine bölgedeki bir çobanın bildirmesiyle bulduk.

Tabii asıl sonuçlar gerçek ve yerinde inceleme yapıldıktan sonra açığa çıkacaktır. Zamanıyla ilgili de yine diğer zürafa fosilinde olduğu gibi milyonlarca yıl öncesine dair yuvarlak bir bilgi verebiliriz."

'Keçileri otlatırken dikkatimi çekti'

Çoban Murat Adıyaman da bulduğu fosillerin ülke için değerli olabileceğini düşündüğünü ifade ederek, "Keçileri otlatırken buradaki fosiller dikkatimi çekti. Daha sonra müze çalışanlarına bilgi verdik. Onlar da inceleme yapıp numune aldı" şeklinde konuştu.