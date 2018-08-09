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'Kelle paça' restoranda silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Konya'da 7/24 hizmet veren 'kelle paça' restoranda silahlı bıçaklı kavga çıktı. Olay yerinden çekilen görüntülerde mekanın döşemelerindeki kan izleri göze çarpıyor.
 
Alınan bilgiye göre, Pirömer Mahallesi Üçgöz Caddesi'nde karşılaşan ve  aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
 
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Sinan Kaygısız bıçakla, Bedirhan  Yavuz ve Burak Alper Akkaş ise silahla yaralandı.
 
Yaralılar,  112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı.
 
Polis, olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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