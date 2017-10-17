Kenan İpek kimdir, Selahattin Menteş kimdir sorularının cevabı merak ediliyor. Adalet Bakanı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek görevden alındı. 1 Ocak 2014’den beri Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından görevden alındı. Gül, görevden almanın İpek'in isteği doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Kenan İpek’in yerine OHAL Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş getirildi. Yeni Adalet Bakanı Müsteşarı Selahattin Menteş kimdir sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor. 3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’ da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı.1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu.

KENAN İPEK KİMDİR?

5 Ekim 1959 tarihinde Rize'de doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Rize Pazarköy İlkokulu, İstanbul Oruçgazi Ortaokulu ve Pertevniyal Lisesinde tamamladı. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan İpek, bu okuldan 1982 yılında mezun oldu.

1983 yılında İstanbul Adlî Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başlayan Kenan İpek, sırasıyla Antalya, Mardin/Savur, Bolu/Seben, Antalya/Elmalı Cumhuriyet Savcılığı; Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.

ADALET BAKANLIĞI DA YAPTI

1 Ocak 2014 tarihinden 6 mart 2015 Müsteşarlık görevini yürütmüştür.

62. ve 63. Cumhuriyet Hükümetinde Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştür.

25 Kasım 2015 tarihinden itibaren Müsteşarlık görevini yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sorumlu Olduğu Birimler:

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı

İş Yurtları Kurumu Üst Kurulu Başkanlığı

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı

Eğitim Kurulu Başkanlığı

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu

İnsan Hakları Üst Kurulu

Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu

Yüksek İdari Kurulu

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu

Terörle Mücadele Üst Kurulu

Başbakanlık Kriz Yönetim Kurulu

Yeniden Yapılanma Kurulu Başkanlığı

Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetleri Danışma Kurulu Başkanlığı

UYAP Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SELAHATTİN MENTEŞ KİMDİR?

3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’ da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu.

1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı.

2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı.

2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü. 2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. 2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı. Son olarak 2014 Şubat ayı itibari ile Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.