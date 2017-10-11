Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl Kenan Işık kimdir kaç yaşına girdi

2014 Mart'ta geçirdiği kazanın ardından bir daha ekranlara dönemeyen Kenan Işık'ın 1 Ekim'de doğum günüydü..Mart 2014'te geçirdiği talihsiz kaza sonucu bitkisel hayata giren usta sanatçı Kenan Işık 1 Ekim'de 70 yaşına girdi. Mesut Yar da, dünkü yazısında Kenan Işık'ı unutmadığımızı gösterecek bir yazı kaleme aldı. Bu doğum günü ve 70. yaş tam da fırsatı olabilir aslında. Ekim bitmeden 'Kim Milyoner Olmak İster'de onun için hazırlanacak özel bir klip ya da onun geçmişteki sorularından oluşturulacak bir kolajla, ATV'nin sevilen dizi oyuncularının yarışacağı bir özel bölüm çekilebilir. Böylece Kenan Işık'ın tekrar ekranda olması sağlanabilir. Ne kadar da güzel olur. Kazanılacak ödül de yarışmayla özdeşleşmiş usta sunucu adına anlamlı bir adrese bağışlanabilir. Peki Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl Kenan Işık kimdir nerede yaşıyor? Ayrıntılar haberimzide..



ARADIĞINIZ KİŞİYE ULAŞILAMIYOR



Yar'ın yazısını okuduktan sonra bir haber alabilirim umuduyla telefona sarıldım. Eşi Beril Hanım'ın usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmak konusunda hiç istekli olmadığını önceki deneyimlerden biliyoruz. Ben gene de şansımı denemek Kenan Işık'ın numarasını çevirdim. Belki yakınlarından birindedir 'açılır' ve 'yeni bilgiler' alabiliriz diye. Ama anladığım kadarıyla Işık'ın telefonu uzun süredir kapalı.



İYİ Kİ DOĞDUN ‘BABA’ KENAN IŞIK

Kenan Işık'ın ünlü şairlerden seçtiği şiirlerden oluşan kitabı 'Çöl'ün tanıtım döneminde yapmaya başladığımız ama onun o dönemki yoğunluğundan bir türlü tamamlanamayan röportajda, kitapta yer alan Can Yücel'in 'Ben En Çok Babamı Sevdim' şiirine atıfta bulunarak baba-oğul ilişkilerini sormuştum ona. Işık, babasını 11 yaşında kaybeden bir çocuk olarak yanıtlamıştı: Ben babasını erken kaybetmiş biri olarak bu ilişki için hariçten gazel okuyorum ama baba tarafından baktığımda yegâne gerçek kendinizden çok sevdiğiniz ve canınızı hiç düşünmeden verebileceğiniz bir varlık söz konusu. Deli Dumrul hikâyesinde olduğu gibi biri gelip canını alacağım sen mi, o mu dese hiç tereddütsüz 'ben derim' demişti.





Bu da 70 yaş anısına o günlerde hiç yayınlanmayan bu röportajdan ona ait 'yeni sözler' olsun. Ve hepimizin sessizliğini de bozmuş olsun. Uyandığınızda röportajı tamamlamak ümidi ile Kenan Abi.. İyi ki doğdunuz..



Kenan Işık hâlâ uyanmadı. Ama ağızlardaki Kenan Işık ismi giderek tükeniyor. Tam da o hayattayken, tam da belki şu an gözlerini açacakken onu bu biçimsiz unutkanlığımızla karşı karşıya bırakmayalım derim...



Kenan Işık çok fazla insana ekmek oldu. O olmasaydı Selçuk Yöntem’in içinden bir yarışma cini çıkacağını, Murat Yıldırım’a yarışma sundurulacağını düşünemezdik...



O olmasaydı “İyi yarışma sunucusu kimdir?” diye kaliteli bir karşılaştırma kriterimiz olmazdı. O oldu ve hayatta...



Kapısını çalıp, içeridekilere hâl hatır sormak zor değil. Onun adını gündemde tutmak da öyle. Hadi, vefasız olmadığımızı gösterelim; Kenan Işık için bir şeyler yapalım!



EN YAKIN ARKADAŞI SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ!



Haldun Dormen, Kenan Işık'ın yaşadığı zor durumu anlattı ve şunları söyledi;



"Yalnız Kenan Işık çok çekiyor tabii. Etrafı da çekiyor, kendi de çekiyor. Böyle yaşaması ne kadar doğru bilmiyorum. Kimsenin ölümünü istemeyiz de. Zavallı perişan 2 yıldır. 2 yıl evvel ziyaretine gittim. O zamandan beri aynı. İnsanın beyni işlemeyince Allah kimseye vermesin yaşamasının bir anlamı yok. Göksel Kortay'ın dediğine göre 6 sene sonra iyileşenler de varmış. Zaman hiç belli olmuyor. İnşallah Kenan'a da öyle bir şey olur."





KENAN IŞIK KİMDİR?



1947 yılında Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Devlet Demiryollarından emekli bir memur çocuğu. Ailesinde sanatla uğraşan kimse olmamasına rağmen ilkokulda müsamerelerden başlayarak hep tiyatro ile ilgili oldu. Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.



Onlarca oyun yazıp, sahneye koymuştur. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.



Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Tedavisine halen devam edilmektedir.



Filmleri



1990-Hanımın Çiftliği

1991-Sızı

1993-Süper Baba

1997-Sıcak Saatler

2002-Yeşil Işık



TV programları



Dadı_(dizi) (2001-2002 tarihleri arasında Show TV ve Star TV'de yayınlanmıştır.)

Kim Beş Yüz Milyar İster? (2000 - 2004 tarihleri arasında Show TV ve Kanal D'de yayınlanmıştır.)

Kim Beş Yüz Bin İster? (2005 - 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanmıştır.)

Fikrimin İnce Gülü (2007)

Kim Bir Milyon İster? (2008 tarihinde Star TV'de yayınlanmıştır)

Dünya Bir Oyun Sahnesi (2009 tarihinde atv'de yayınlanmıştır.)

Kelimenin Gücü (2010 - 2011 tarihleri arasında atv'de yayınlanmıştır.)

Kim Milyoner Olmak İster? (2011 - 2014 tarihleri arasında atv'de yayınlanmıştır.)



Yönettiği bazı tiyatro oyunları



Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012

Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000

Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013

Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986

Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Strindberg Oyunu : Fredrick Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973



Rol aldığı tiyatro oyunları



Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975



Yazmış olduğu senaryoları



1991-Yarına Gülümsemek

1991-Anadolu'nun Kadın Erenleri

1992-Taşların Sırrı



Ödülleri



GYTE Türkçe Topluluğu, "Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü"