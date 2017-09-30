Kenan Sofuoğlu kimdir sağlık durumu nasıl? Kenan Sofuoğlu kaza mı yaptı

Kenan Sofuoğlu kimdir kaç yaşında sağlık durumu nasıl sorusunun yanıtı haberimizde. Türkiye'nin motosiklet yarışlarındaki gururu Kenan Sofuoğlu'ndan kötü haber var. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da kaza yaptı. Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki sıralama turlarında kaza geçirdi. Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu sefer kötü düştüm, belimde ve kalçamda 3 kırık var. Herkes benim dün kaza geçirdiğimi düşünmüştü ama dün yağda kaymıştım. Bugün ise kaza yaptım." dedi. Bu sakatlık sonucunda Sofuoğlu ne yazık ki sezonu kapatacak ve şampiyonluğu kaybedecek gibi görünüyor.

Vücudunu hareket ettiremediğini ve bu gece Türkiye'den gönderilecek ambulans uçakla yurda döneceğini ifade eden milli sporcu, "Acilen Türkiye'de tedavi olmam gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Bu gece beni uçakla aldıracaklar." diye konuştu. Sofuoğlu, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini, 3 hafta sonraki İspanya yarışına yetişmek istediğini kaydetti.

Sezonun bitmesine bu yarış dahil 3 yarış var ve Kenan, en yakın rakibi Mahias'ın sadece 4 puan farkla önünde yer alıyor. Sezon başını da sakatlık nedeniyle kaçıran Kenan, çıktığı 7 yarışta 5 galibiyet ve 1 podyum aldı. Son 2 seneyi Supersport'ta şampiyon olarak tamamlayan Kenan, toplamda ise 5 kez şampiyonluk yaşadı ve serinin en başarılı sürücüsü olma unvanına sahip.





KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?

25 Temmuz 1983 yılında Adapazarı'nda doğan Kenan Sofuoğlu aslen Trabzon’ludur. Dört kardeşi bulunan Kenan Sofuoğlu'nun babası motor tamircisi, annesi ise ev hanımıdır. Kenan Sofuoğlu ailecek motor sporuyla ilgilenmektedir.

1996 senesinde Türkiye şampiyonasında yarışan ağabeyi Bahattin’i izleyerek motor sporları ile tanışmış, 16 yaşındayken yarışmalara katılmaya başlamıştır.

2000 yılında Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası B Grubu birinciliğini elde etti.

Kariyerinde bir çok yarışma kazanan Sofuoğlu'nun en dikkat çeken başarısı 15 Eylül 2013 tarihinde Intercity İstanbul Park’da yapılan Supersport Dünya Şampiyonası’nın 11. yarışını, MAHİ Racing Team İndia takımının kazanmıştır

Kenan Sofuoğlu, 2013 sezonunda Phillip Island, Imola ve Silverstone pistlerinin ardından 4. kez birincilik alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile evlenen Kenan Sofuoğlu'nun bu evlilikten Mahir adında bir oğlu bulunmaktadır.