Kendine geldiğinde buluştuğu kişi boğazını kesiyordu
İngiltere'de 51 yaşındaki bir adamın internet üzerinden randevulaştığı kişi seri katil çıktı. Buluşma için gittiği yerde adam kendine geldiği sırada her yerde kan vardı ve bir adam elinde bıçakla boğazını kesmek üzereydi.
Mark Canavagh internet üzerinden randevulaştığı kişi tarafından öldürülmeye çalışıldı. 51 yaşındaki adam buluşma yerine gittiği zaman 63 yaşındaki Steven Lund tarafından uyutuldu.
Adam kendine geldiği sırada üzerinde sadece bir havlu vardı ve her yer kan içindeydi. Çünkü vücudunda çeşitli kesikler vardı ve boğazına dayanmış bir bıçak... Buluştuğu adam yavaş yavaş boğazını kesiyordu.
Korku filmlerini aratmayan olayda Mark Canavagh, adamla dövüştüğünü ve bulundukları dairenin kapısından onu içeri attığını böylece kaçtığını söylüyor.
Adamın çaresizce kanlar içinde karşı koymaya çalıştığı anlar binadaki güvenlik kmerası tarafından da görüntülendi.
Mark Canavagh binadan çıkar çıkmaz caddede yardım isteyerek koştuğunu anlatıyor. İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan olaydan sonra Mark Canavagh 2 hafta hastanede tedavi dördü. Adama 32 dikiş atıldı.
Saldrıgan Steven Lund'un 1980 yılında bir kamyon şoförünü öldürmek suçundan arandığı ortaya çıktı. Lund yakalanarak 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
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