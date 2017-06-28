İnşaatta ameleydi, 2008 yılından beri takip ettiği işin patronu oldu

Küçük yaşlardan beri inşaatlarda amele olarak çalışan 37 yaşındaki Sevgi, 6-7 yıl önce çalışmak için gittiği İzmir'de başka iş bulamayınca inşaatlarda amelelik yapmaya devam etti. Sevgi, inşaatta uzun süre üretimini yakından takip ettiği beton parke ve bodur oluk tesisi kurmak için memleketi Siirt'e döndü. Yeterli imkanı olmayan Sevgi, devletin hibe desteği verdiğini duyunca Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Siirt İl Müdürlüğüne başvurdu. İş planı kabul edilen Sevgi, girişimcilik eğitiminin ardından İzmir'deki beton parke ve bodur oluk üretim tesisinin bir benzerini kendi memleketinde kurdu. Kısa sürede kendini piyasaya kabul ettirince kaymakamlık, belediye ve müteahhitlerden sipariş almaya başladı.

Kendi tesisinde bir işçi gibi çalışıyor

Günlük 400 metrekare parke taşı üretimi yapılan tesisin Siirt'te bir model olduğunu belirten Sevgi, "Daha önce inşaatlarda işçi olarak çalışıyordum. İş kurmaya karar verdim ve bu parke üretimi de bir ihtiyaç olduğu için bu işe girdim. Bunun için de KOSGEB desteğiyle bu tesisi kurdum, şimdi siparişlere yetişemiyorum. Önümüzdeki dönemde işimi geliştirmeyi planlıyorum" dedi.

Ürettiği parke taşlarını genellikle bölgedeki kaymakamlık, belediye ve müteahhitlere sattığını aktaran Sevgi, bahçe dizaynı için de kullanılan beton parke ve bodur oluklara rağbet olduğunu söyledi. Sevgi, "Daha önce inşaatlarda çalıştığım için 2007 ile 2008 yıllarından buyana bu üretimi takıp ediyordum. Şuan bir işçi gibi de çalışıyorum. İzmir'de gurbette işçi olarak çalıştıktan sonra döndüğüm memleketime bu yatırımı kurdum" dedi.

KOSGEB 150 bin lira destek çıktı

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, kurumun Proje Uzmanı Utku Arslan ile birlikte üretim yapılan tesisi inceledi. Erkılıç, Siirt'te böyle bir iş koluna ihtiyaç duyulduğu için girişimciye destek olduklarını belirterek, "Girişimcimiz iş fikriyle bize başvurdu. Siirt'te bu noktada pazar açığı vardı, üretilmiyordu. Genellikle il dışından gelen parke imalatı için bize başvurdu, biz de girişimcilik eğitimine dahil ettiğimiz Seyithan Sevgi'ye makine ekipman desteği olarak 50 bin lira hibe 100 bin lira faizsiz kredi desteği verdik. 4 kişiyi istihdam ediyor, ihtiyaç halinde işlerini çift vardiya çıkartarak istihdam sayısını da 10 ile 12'ye çıkarmayı hedefliyor" diye konuştu.