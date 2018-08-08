Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Muğla'da, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle 2 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.