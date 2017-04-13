Kerimcan Akduman kimdir?

9 senedir de icantravel.co isimli seyahat blogunu yazıyordum. Eğitim ve iş hayatım süresince kısıtlı vakitlerde yaptığım bu seyahatlerin artık yetmediği noktada hayatımı değiştirip para biriktirip tam zamanlı bir seyyah oldum. İşimden istifa edip 360 adını verdiğim 15 ay süren bir dünya turuna çıktım.

Bu seyahate çıkmaya nasıl karar verdiniz?

İstanbul’da güzel bir işim ve hayatım vardı. Ama beni sürekli rahat sız eden bir gitme dürtüsünü de engelleyemiyordum. Elbette gelecek kaygılarım vardı ancak beni en çok mutlu eden şeyin ne olduğunu düşünüp bu riski almaya karar verdim. Sürekli hayatımdan şikayet etmek yerine hayatımı değiştirmek için attığım bir adımdı aslındı 360’a başlamak. Açıkçası başlarken oldukça endişeliydim. Ancak yola çıkınca şunu farkettim ki su akıyor ve yolunu buluyır.

360’ın rotası nasıldı?

Yola Afrika’dan başladım. Ardından Güneydoğu Asya ve Japonya’ya gittim. Daha sonra Kanada’ya gittim. Tüm ülkeyi batıdan doğuya geçtim. Sonrasında ise Kolombiya’dan Güney Amerika macerası başladı. Kolombiya, Peru, Bolivya, Şili, Arjantin, Uruguay, Brezilya ve Patagonya sonrasında eve döndüm.

Herkesin merak ettiği ilk konu maddiyat konusu. Nasıl başardınız?

Dünya turuna başlamadan önce para biriktirmeye başladım. 3 sene boyunca para biriktirdim. Sabit giderlerimi kısıp, harcamalarımı azalttım. Öte yandan yolda da serbest olarak bazı işler yaparak buradan kazandıklarımı bütçeme ekledim.

Seyahat boyunca başınıza hiç kötü bir şey geldi mi?

Elbet bu kadar uzun bir seyahatte arada aksaklıklar yaşanabiliyor. Ancak en endişelendiğim an Güney Afrika’da bir köyde yüzerken zehirli bir denizanasına çarpılmam ve kolumun felç olması diyebilirim. Neyse ki sonra köydeki insanlarım yardımıyla kolum akşam vakitlerinde normale döndü.

Böyle bir maceradan sonra eski hayatınıza dönmek nasıl bir his? Yeni planlarınız var mı?

Elbette bu seyahatin sonunda hayata bakışım ve yapmak istediğim şeyler oldukça değişti. Sürekli seyahat edebilir durumda olabilmek için hayatımı da bu yönde yeniden organize etmek istedim dönünce. Bu nedenle Patika.Travel ile beraber deneyim odaklı turlar düzenlemeye başladık. Bu turlara katılanlar Amazon’da orman yürüyüşleri, piranha avı veya Endonezya’da aktif volkan kraterlerine yürüyüşler gibi aktiviteleri deneyimleyebilecekler.

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