Kestiği ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Çorum’un İskilip ilçesinde kestiği ağcın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.
- İHA
Olay, ilçeye bağlı Karmış köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yanoğlan köyünde yaşayan Recep Koca adlı şahıs ağaç kesimi yapmak için kayınpederinin köyüne gitti. Tarla kenarında bulunan ağacı kestiği sırada dal parçasının çarpması sonucu düştü. Jandarma ekiplerince ağacın altından kurtarılan talihsiz adam sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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