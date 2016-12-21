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Kestiği dananın midesinde poşet içinde para çıktı

Konya'nın Ilgın İlçesi'nde hastanede taşeron işçi olarak çalışan, aynı zamanda besicilik de yapan İsmail Cesur, rahatsızlanınca kestiği dananın midesinden poşet içinde bin 900 lira çıktığını ileri sürdü.

  • DHA
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Ilgın'a bağlı Beykonak Mahallesi'nde oturan İsmait Cesur'un ahırındaki büyükbaş hayvanlardan birisi aniden rahatsızlandı. Cesur da, murdar olmaması için danayı kesti. İddiaya göre, kesilen dananın midesinden bir poşet çıkan besici, poşeti alıp kenara bıraktığı sırada içinde para olduğunu fark etti. Poşetin içinden bin 900 lira çıktığını söyleyen İsmail Cesur, ''Yıllardır besicilik yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kestiğim büyükbaş hayvanı da 2 yıldır besliyorum. İçinde para olan poşeti nerede ne zaman yedi bilmiyorum. Para poşet içinde olduğundan fazla zarar görmemiş, sadece paraların bir kısmı hayvan poşedi yemeye çalışırken parçalanmış'' dedi.  
 

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