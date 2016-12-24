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Kezban teyze köyüne güneş enerji santrali kurdu

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü Köyünde yaşayan 58 yaşındaki Kezban Karaman, Almanya'da gördüğü güneş enerji santral sistemini köyüne kurdu. Santralden yaz-kış demeden verim alan Karaman devlet destek verirse projesini büyütmek istiyor.

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Gerze Gürsökü Köyünde yaşayan Kezban Karaman, Almanya’da yaşayan ailesini ziyarete gittiğinde evlerin çatılarında gördüğü güneş panellerinden oldukça etkilendi ve santrali kendi köyüne kurmak için gerekli adımları attı. Karaman, ilk önce Gerze Gürsökü Köyündeki evinin bahçesine güneş enerji santralini yaptırmak için gerekli mercilere müracaatını yaparak çalışmalarına başladı. Prosedürün bitmesiyle güneş enerji santrali Türkiye Elektrik Kurumu, Samsun YEDAŞ ve Sinop YEDAŞ yetkilileri tarafından incelenerek geçici kabulü yapıldı ve elektrik üretmeye başladı. Hizmete giren güneş elektrik santralinin yaklaşık 26 bin liraya mal olduğu, şu an 3.6 KW elektrik ürettiği, sistemin 30 yıla kadar yüzde 80 verim garantisiyle 7 yılda kendini amorti ettiği öğrenildi.
 
"İnşallah devlet destek verirse bunu büyüteceğim"
 
Konu hakkında konuşan Kezban Karaman, "Ben çocukluğumda 7 yıl Almanya’da, 18 yıl İstanbul’da kaldım. Onun haricinde ben köylü kadınıyım, işçi emeklisiyim. Ben bunu ilk gördüğüm zaman bunu Avrupalılar yapmış biz niye yapmayalım diye düşündüm. Çünkü onlar zorunu yapmış, teknolojisini bulmuşlar. Bize kolayı kalmış. Bu kolayı da biz yapalım artık, yani biz Avrupa ile yarışalım bizim onlardan ne eksiğimiz var dedim. Bir gün param olursa bunu yaptıracağım dedim. İnşallah devlet destek verirse bunu büyüteceğim. Eğer destek verilirse 19 olan panel sayısını artıracağım. Bu, ucuz, dumanı, kokusu olmayan sağlıklı bir sistem. Her vatandaşın yapabileceği bir şey. Artık biz de Avrupalı olalım, onlarla yarışalım. 1977’de Gerze’de ilk bayan şoför bendim. Ben şimdi pek kullanamıyorum ama kadınlar hep şoförlük yapıyorlar. Şimdi ben başladım, inşallah bütün kadınlar gelecek ve yapacaklar. Bir de ileride rüzgar enerji santrali yapmak istiyorum" dedi.
 

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